Gasexplosion? Wohnhaus liegt in Schutt und Asche

Frontenhausen - In einem Wohnhaus in Niederbayern soll es am Montagnachmittag mutmaßlich zu einer Gasexplosion gekommen sein.

Das Wohnhaus in Frontenhausen wurde vollständig zerstört. © Armin Weigel/dpa

Das Gebäude am Mechtildisweg in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) stand danach in Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Es gebe derzeit keine gesicherten Informationen, ob es bei dem Brand Verletzte oder Tote gibt, so die Sprecherin weiter. Einsatzkräfte konnten das Gebäude zunächst nicht betreten, weil die Gefahr für sie zu groß sei.

Weil ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser nicht ausgeschlossen werden konnte, mussten auch die geräumt werden.