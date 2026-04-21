Nach schwerem Imbiss-Brand im Harz: Jetzt steht die Ursache fest

Blankenburg - Nach dem Brand eines Imbisses in Blankenburg ( Harz ) am Sonntag gibt es nun erste Informationen zur möglichen Ursache.

Das Feuer soll im Langer des Schnell-Restaurants ausgebrochen sein. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Laut einer Sprecherin des Polizeireviers Harz sollen erste Ermittlungen ergeben haben, dass der Brand in dem Imbiss "Türkische Riviera" aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen war.

Ein mit Propangas betriebenes Heizgerät in einem Lagerraum soll der neue Ursprung des Brandes sein, hieß es weiter.

Am Sonntagnachmittag mussten mehrere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Blankenburg, Cattenstedt und Heimburg zu dem Einsatz in der Lerchenbreite anrücken. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine Gasflasche explodiert.

Das führte dazu, dass die Flammen in kürzester Zeit von dem Schnell-Restaurant auf ein Nachbargebäude übergingen. Zusätzlich wurde auch ein nebenstehender Wohnwagen durch das Feuer nahezu vollständig zerstört.

Zwischenzeitlich musste der Bereich von den Einsatzkräften wegen lauter Knallgeräusche abgesperrt werden.