Mehrfamilienhaus brennt in Quedlinburg: Wohnungen zerstört

Quedlinburg - Am gestrigen Mittwochmittag kam es zu einem bisher unerklärten Brand eines Mehrfamilienhauses in Quedlinburg ( Sachsen-Anhalt ).

Durch die Rauchentwicklung ist nun auch die obere Wohnung nicht mehr bewohnbar. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 12.45 Uhr brach ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Kleersstraße aus, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Donnerstag mitteilte.

Dort wohnte ein Ehepaar im Alter von 52 und 54 Jahren. Zum Glück konnten alle sechs Bewohner des Hauses das Gebäude selbstständig verlassen, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Beide Wohnungen im Haus sind allerdings nicht mehr bewohnbar: Die Wohnung im Erdgeschoss wurde komplett zerstört, die obere vom Rauch betroffen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.