Mehrfamilienhaus durch Flammen-Inferno komplett zerstört: Mehrere Verletzte

Monzingen - Erst brennt ein Holzstapel, dann das ganze Gebäude! Im rheinland-pfälzischen Monzingen (Kreis Bad Kreuznach) ist am Freitagmorgen ein Mehrparteienhaus fast vollständig abgebrannt.

Im Kreis Bad Kreuznach wurde ein Mehrfamilienhaus durch einen Großbrand komplett zerstört. © Sebastian Schmitt/dpa

Alle vier Bewohner des Hauses in Monzingen konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen, erlitten aber Rauchgasvergiftungen. Zwei mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei berichtete.

Zuerst hatte ein Holzstapel unter einer Überdachung gebrannt, die an das Haus angrenzte, so die Beamten.

Ein Anwohner alarmierte die Feuerwehr. "Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf das Gebäude aus, sodass es zum Vollbrand des Mehrparteienhauses inklusive Dachstuhl kam", berichtete die Polizei.

Auch ein Nachbarhaus wurde beschädigt. Weitere angrenzende, unbeschädigte Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Beide betroffenen Häuser sind laut Polizei zunächst unbewohnbar.