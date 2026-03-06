Fleisch-Lager in Flammen: Brand verursacht hohen Schaden
Main-Kinzig-Kreis/Neuberg - Eine dichte Rauchwolke war weithin sichtbar: Der Brand einer Lagerhalle für Fleisch-Waren in der südosthessischen Gemeinde Neuberg löste am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich!
Anwohner lösten gegen 17 Uhr Alarm aus, als sie den starken Rauch über der Halle in der Straße "Im Unterfeld" im Ortsteil Ravolzhausen bemerkten, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.
Ein Feuerwehrsprecher ergänzte, dass bereits Flammen aus dem Dachstuhl der Halle mit angrenzendem Wohnbereich schlugen, als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.
Schnell war klar, dass sich keine Menschen mehr in dem Gebäude befanden, weshalb umgehend mit der Bekämpfung des Feuers begonnen wurde. Es gab keine Verletzten.
Das Feuer breitete sich laut Polizei über den gesamten Dachstuhl aus. "Feuerwehrkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern", betonte ein Sprecher des Polizeipräsidium Südosthessen.
Wohl mehr als 500.000 Euro Schaden durch Brand in Neuberg-Ravolzhausen
Insgesamt waren wegen des Brandes in Neuberg-Ravolzhausen im Main-Kinzig-Kreis rund 60 Feuerwehrleute mit elf Einsatzwagen vor Ort.
Die Polizei schätzt alleine den Schaden an der Lagerhalle "auf bis zu einer halben Million Euro". Hinzu käme noch der "bislang nicht bezifferbare Wert der in der Halle gelagerten Fleisch-Waren, die infolge des Brandes nicht mehr vermarktet werden können".
Ein Teil des Gebäudes sei nach einer ersten Einschätzung "sogar einsturzgefährdet".
Die Brandursache ist noch unklar. Es liegen aber erste Hinweise vor, dass ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat eventuell das Feuer ausgelöst haben könnte.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Brand dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS