Fleisch-Lager in Flammen: Brand verursacht hohen Schaden

Main-Kinzig-Kreis/Neuberg - Eine dichte Rauchwolke war weithin sichtbar: Der Brand einer Lagerhalle für Fleisch-Waren in der südosthessischen Gemeinde Neuberg löste am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich!

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um den Brand einer Lagerhalle in Neuberg-Ravolzhausen zu bekämpfen. © 5VISION.NEWS

Anwohner lösten gegen 17 Uhr Alarm aus, als sie den starken Rauch über der Halle in der Straße "Im Unterfeld" im Ortsteil Ravolzhausen bemerkten, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Ein Feuerwehrsprecher ergänzte, dass bereits Flammen aus dem Dachstuhl der Halle mit angrenzendem Wohnbereich schlugen, als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Schnell war klar, dass sich keine Menschen mehr in dem Gebäude befanden, weshalb umgehend mit der Bekämpfung des Feuers begonnen wurde. Es gab keine Verletzten.

Das Feuer breitete sich laut Polizei über den gesamten Dachstuhl aus. "Feuerwehrkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern", betonte ein Sprecher des Polizeipräsidium Südosthessen.