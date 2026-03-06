Schon wieder Feuer! Brand in Gartenanlage

Glauchau - Die Brand-Serie in Glauchau (Landkreis Zwickau ) nimmt offenbar kein Ende. Erneut musste die Feuerwehr in den Ortsteil Jerisau ausrücken.

In einer Gartenanlage brannte am Freitagmorgen eine Laube. © Andreas Kretschel

Gegen 4.30 Uhr brannte es am Freitag in der Gartenanlage an der Reinholdshainer Straße und der Mulde.

Eine Laube fackelte komplett ab, das Feuer griff laut Polizei noch auf einen Strommast über. Dadurch musste die Stromversorgung unterbrochen werden.

Es gab keine Verletzten.

24 Kameraden waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.