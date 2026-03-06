Schon wieder Feuer! Brand in Gartenanlage
Glauchau - Die Brand-Serie in Glauchau (Landkreis Zwickau) nimmt offenbar kein Ende. Erneut musste die Feuerwehr in den Ortsteil Jerisau ausrücken.
Gegen 4.30 Uhr brannte es am Freitag in der Gartenanlage an der Reinholdshainer Straße und der Mulde.
Eine Laube fackelte komplett ab, das Feuer griff laut Polizei noch auf einen Strommast über. Dadurch musste die Stromversorgung unterbrochen werden.
Es gab keine Verletzten.
24 Kameraden waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.
In den vergangenen Wochen kam es in Jerisau/Lipprandis mehrfach zu Feuerwehreinsätzen. Am Wochenende brannte es an zwei Stellen und in der Nacht zum Donnerstag fackelte ein kompletter Carport ab.
Die Polizei sucht Zeugen zu den Bränden, das Revier in Glauchau nimmt unter der Telefonnummer 03763/640 sachdienliche Hinweise entgegen.
Titelfoto: Andreas Kretschel