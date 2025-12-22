Mehrfamilienhaus in Flammen: Acht teils schwer Verletzte
Von Tatjana Bojic
Furtwangen - Wegen eines Feuers in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) musste am Montagmittag die Innenstadt gesperrt werden. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.
Acht Menschen sind bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses verletzt worden - davon ein Mensch schwer. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher weiter.
Unter den Verletzten seien Hausanwohner und auch Passanten, die helfen wollten. Um wie viele jeweils sich handelt, konnte die Polizei nicht mitteilen.
Die Ursache des Brandes sei nicht bekannt.
Laut dem "Schwarzwälder Boten" setzte die Feuerwehr auch eine Drehleiter ein. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes wurde die Innenstadt von Furtwangen für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt.
Erstmeldung: 14.57 Uhr, aktualisiert um 16.25 Uhr.
Titelfoto: Joshua Rzepka/onw-images/dpa