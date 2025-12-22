Mehrfamilienhaus in Flammen: Acht teils schwer Verletzte

Furtwangen - Wegen eines Feuers in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) musste am Montagmittag die Innenstadt gesperrt werden. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Das Gebäude wurde schwer beschädigt. © Joshua Rzepka/onw-images/dpa

Acht Menschen sind bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses verletzt worden - davon ein Mensch schwer. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher weiter.

Unter den Verletzten seien Hausanwohner und auch Passanten, die helfen wollten. Um wie viele jeweils sich handelt, konnte die Polizei nicht mitteilen.

Die Ursache des Brandes sei nicht bekannt.