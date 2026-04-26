Mehrfamilienhaus in Flammen: Polizei rettet schlafende Seniorin

Spaichingen - Polizeibeamte haben in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) eine in einem brennenden Mehrfamilienhaus schlafende Seniorin gerettet.

Eine Streifenbesatzung begab sich vor Eintreffen der Feuerwehr in das brennende Gebäude. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, brach am Donnerstag gegen 23.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Spaichingen ein Brand aus, der sich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausbreitete.

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr klopfte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen an die Wohnungstüren, um eine noch schlafende, 85-jährige Bewohnerin, die sich noch im Haus befand, zu retten.

Die anderen Bewohner hatten sich laut dem Polizeisprecher bereits selbst ins Freie gerettet und die Seniorin als vermisst gemeldet. Die 85-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später löschte die eingetroffene Feuerwehr die Flammen. Sie war mit 34 Feuerwehrleuten und sieben Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 20 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz.