Mercedes brennt in Garage: Einsatzkräfte äußern Vermutung zu Brandursache

Kellinghusen - Ein Auto völlig ausgebrannt, dazu lodernde Flammen und dichter Rauch: Am Donnerstag rückte die Feuerwehr in Kellinghusen aus.

In Kellinghusen ist am Donnerstagnachmittag ein Mercedes in einer Garage in Brand geraten. © Florian Sprenger

Der Grund: Gegen 14.55 Uhr geriet ein Auto in Brand, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24. Dabei handelte es sich um einen Mercedes-Benz mit dem Baujahr 2019.

Das Fahrzeug habe in einer Garage gestanden, welche zu einem Einfamilienhaus im Lünkenstieg gehört.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Wagen in Flammen stand, nachdem die Besitzerin vom Einkaufen zurückgekommen war.

Als die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen schließlich vor Ort war, begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten und brachten den Brand zügig unter Kontrolle.