Erst Knall, dann Feuersbrunst: Brandstiftungsserie in Hanau?

Hanau - Eine Hütte brannte lichterloh, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst kürzlich hatte es in der Kleingartenanlage in Hanau bereits einen verheerenden Brand gegeben. Geht ein Feuerteufel um?

Eine Gartenhütte in Hanau ging am frühen Freitagmorgen in Flammen auf. © Polizeipräsidium Südosthessen

Die Einsatzkräfte wurden am frühen Freitagmorgen alarmiert: In der Gartenanlage am Alfred-Nobel-Bogen stand "eine Gartenhütte in Vollbrand, von der eine weithin sichtbare Rauchwolke ausging", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen erklärte.

Sofort rückten Feuerwehrkräfte aus. Die Flammen waren rasch gelöscht, doch die Hütte konnten sie nicht retten.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, doch der Verdacht der Brandstiftung steht klar im Raum.