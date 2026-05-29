Erst Knall, dann Feuersbrunst: Brandstiftungsserie in Hanau?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Feuer in der Gartenanlage am Alfred-Nobel-Bogen in Hanau: Eine Hütte brannte am frühen Freitagmorgen lichterloh, die Polizei vermutet Brandstiftung!

Von Florian Gürtler

Hanau - Eine Hütte brannte lichterloh, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst kürzlich hatte es in der Kleingartenanlage in Hanau bereits einen verheerenden Brand gegeben. Geht ein Feuerteufel um?

Eine Gartenhütte in Hanau ging am frühen Freitagmorgen in Flammen auf.
Eine Gartenhütte in Hanau ging am frühen Freitagmorgen in Flammen auf.  © Polizeipräsidium Südosthessen

Die Einsatzkräfte wurden am frühen Freitagmorgen alarmiert: In der Gartenanlage am Alfred-Nobel-Bogen stand "eine Gartenhütte in Vollbrand, von der eine weithin sichtbare Rauchwolke ausging", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen erklärte.

Sofort rückten Feuerwehrkräfte aus. Die Flammen waren rasch gelöscht, doch die Hütte konnten sie nicht retten.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rauchsäule über Schwandorf: Nina und Katwarn warnen vor Brand bei Entsorgungsbetrieb
Feuerwehreinsätze Rauchsäule über Schwandorf: Nina und Katwarn warnen vor Brand bei Entsorgungsbetrieb

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, doch der Verdacht der Brandstiftung steht klar im Raum.

Zwei Brände in kurzer Zeit in der Gartenanlage am Hanauer Alfred-Nobel-Bogen

Bereits am 14. Mai kam es zu einem größeren Brand in der Gartenanlage am Hanauer Alfred-Nobel-Bogen. (Symbolbild)
Bereits am 14. Mai kam es zu einem größeren Brand in der Gartenanlage am Hanauer Alfred-Nobel-Bogen. (Symbolbild)  © 123RF/prathaan

Zeugen gaben gegenüber den Ermittlern an, dass sie vor dem Ausbruch der Flammen einen lauten Knall hörten. "Kurz darauf sei eine Person aus der betreffenden Gartenparzelle gekommen und schnell in Richtung Ausgang der Kleingartenanlage gerannt, ehe sie wohl in einem Auto davonfuhr", hieß es weiter.

Die Ermittlungen zu dem Feuer am Freitagmorgen dauern an. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 bei den Beamten melden.

Die Polizei wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass es in der Gartenanlage am Hanauer Alfred-Nobel-Bogen bereits am 14. Mai einen verheerenden Brand gegeben hatte, bei dem mehrere Hütten zerstört wurden.

Erst brennt Balkon, dann der Dachstuhl: Rund 150 Feuerwehrkräfte rücken aus
Feuerwehreinsätze Erst brennt Balkon, dann der Dachstuhl: Rund 150 Feuerwehrkräfte rücken aus

Auch in diesem Fall sei die Ursache noch unklar. Ein Zusammenhang mit dem jüngsten Feuer wird nicht ausgeschlossen.

Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: