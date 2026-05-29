Dachstuhl fängt Feuer: Dutzende Kräfte bei Großeinsatz in Oschatz

Oschatz - Dutzende Kräfte der Feuerwehr rückten am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem denkmalgeschützten Haus im sächsischen Oschatz aus.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. © EHL Media/Dietmar Thomas

16.32 Uhr wurde der Brand am Kirchplatz der Feuerwehr gemeldet, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24.

Seitdem kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen in dem Dachgeschoss des Hauses.

Unter anderem mit zwei Drehleitern (aus Oschatz und Riesa) wurden der Brand von außen bekämpft. "Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften im Innenangriff", hieß es darüber hinaus.

Laut TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens wurden Ziegel entfernt und Teile der Dachkonstruktion geöffnet. So habe man Glutnester gezielt löschen können. Eine Drohne sei ebenfalls zum Einsatz gekommen.