31.07.2024 18:40 Meterhohe Flammen: Großbrand in Gewerbehallenkomplex

Ein Feuer in einem Gewerbehallenkomplex in Ratingen hat eine bis in die Düsseldorfer Innenstadt kilometerweit sichtbare Rauchsäule verursacht.

Ratingen - Ein Großbrand in einem Gewerbehallenkomplex hat in Ratingen eine kilometerweit sichtbare Rauchsäule verursacht. In Ratingen ist es zu einem Großbrand gekommen. © Feuerwehr Ratingen Obwohl das Feuer nahe der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens lag, hatte es - auch dank günstiger Windrichtung - keine Auswirkungen auf den Flugverkehr, wie ein Sprecher sagte. Der Brand hatte auch mehrere Autos in Flammen gesetzt. Verletzt wurde nach ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Zahlreiche Schaulustige hätten sich auf einer nahegelegenen Brücke versammelt, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Polizei habe die Brücke gesperrt, weil zunächst noch unklar war, ob giftige Stoffe freigesetzt wurden. In dem Komplex sind verschiedene Firmen untergebracht - darunter auch eine Autowerkstatt.

Titelfoto: Feuerwehr Ratingen