Mieter retten Mann aus brennender Wohnung: 71-Jähriger schwer verletzt!

Helmstedt - Im Helmstedter Ortsteil Büddenstedt ( Niedersachsen ) kam es am Sonntagnachmittag zum Brand einer Wohnung, bei dem ein 71-Jähriger schwer verletzt wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung. © Bildmontage: Feuerwehr Helmstedt

Nach Angaben der Polizei Wolfsburg wurde die Feuerwehr per Notruf über das Feuer informiert.

Als die Rettungskräfte am Brandort in der Kirchstraße eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss, so die Polizei.

Zwei Nachbarn konnten den älteren Mieter glücklicherweise im Vorfeld aus der betroffenen Wohnung retten. Dieser wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Einer der Helfer musste sich zudem kurzfristig vor Ort medizinisch behandeln lassen, konnte dann jedoch entlassen werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren brachten noch zehn weitere Personen aus dem Gebäude in Sicherheit. Diese blieben unverletzt.