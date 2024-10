21.10.2024 09:05 Mieter stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus: Junges Pärchen gerettet

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagmorgen in Greiz ist ein 59-Jähriger ums Leben gekommen.

Von Christian Rüdiger

Greiz - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagmorgen in Greiz ist ein 59-Jähriger ums Leben gekommen. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Brand und machte nach den Löscharbeiten einen tragischen Fund. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Polizei erklärte, war der Brand gegen 4.50 Uhr in einem Wohnhaus im "Greizer Feldweg" ausgebrochen. Entzündet hatte sich das Feuer den Angaben nach in der Erdgeschosswohnung eines 59-Jährigen. Der Anwohner wurde nach den Löscharbeiten leblos in seiner Wohnung gefunden. Die anschließenden Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Ermittlungen zur Todes- sowie der Brandursache dauern an. Feuerwehreinsätze Sperrung auf der A36 bei Wernigerode: Lastwagen brennt lichterloh! Ein junges Pärchen konnte derweil im Rahmen des Feuerwehreinsatzes aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss geholt und in Sicherheit gebracht werden. Der 22-Jährige erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste ärztlich behandelt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegt noch keine konkrete Zahl vor. Die Beamten gehen allerdings davon aus, dass dieser mindestens im hohen fünfstelligen Bereich liegt. Nach dem Feuer sind die beiden betroffenen Wohnung aktuell nicht bewohnbar.

