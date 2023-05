05.05.2023 22:07 Millionenschaden bei Brand in Schwelmer Einkaufszentrum: Drei Personen verletzt

In Schwelm bei Wuppertal ist am Freitagnachmittag ein Feuer in einem Einkaufszentrum ausgebrochen. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Schwelm – Beim Brand eines Ladenlokals in einem Einkaufszentrum in Schwelm bei Wuppertal ist am Freitagnachmittag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Drei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Die Brandursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa zwei Millionen Euro. Das gesamte Center sei geräumt und die Zufahrtsstraßen seien abgesperrt worden. Zur Untersuchung der Brandursache wurde der Brandort wie üblich beschlagnahmt. Wie die Feuerwehr Schwelm am Abend mitteilte, war das Feuer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Brand habe schnell gelöscht werden können. Die Feuerwehr durchsuchte den Bereich sicherheitshalber nach Menschen. "Glücklicherweise hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen", hieß es.

