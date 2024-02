Millionenschaden: Brand in Gewerbehalle stellt Feuerwehr vor Herausforderung

Fulda - Arbeitsame Nacht für die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Osthessen . Dort brannte eine Lagerhalle nahezu komplett aus. Gleich mehrere Faktoren machten den Brandmeistern dabei das Leben schwer. Es entstand ein gewaltiger Sachschaden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gewerbehalle in Fulda bereits voll in Brand. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen frühen Montagmorgen berichtete, ereilte die zuständige Leitstelle der erste Notruf gegen 1.26 Uhr. Laut ersten Aussagen brannte eine gewerblich genutzte Halle in der Karrystraße in Besges, einem Stadtteil von Fulda.

Schon beim Eintreffen der Feuerwehr sowie der unterstützenden Polizei waren starke Flammen und dichte Rauchschwaden rund um das Gebäude, in dem weitestgehend Baumaschinen gelagert waren, zu erkennen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, gestalteten sich die Löscharbeiten dabei nicht gerade einfach.

So verfügte die als Baumaschinen-Verleih genutzte Halle nicht über eine Brandmeldeanlage, was ein gewaltsames Eindringen in das Gebäude notwendig machte. Hierbei galt es jedoch zu beachten, dass die austretenden Rauchgase nicht für eine Verschlimmerung der Brandlage sorgten.

Darüber hinaus verschafften sich die Brandbekämpfer über Drehleitern Zugang zum Dach. Während es den rund 75 Feuerwehrkräften gelang, dem Brand gegen 5 Uhr am Morgen Herr zu werden, wurden durch die Flammen neben dem Hauptgebäude auch mehrere Büroräume zerstört.

Insgesamt entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von über einer Million Euro.