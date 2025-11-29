Millionenschaden! Tausende Hühner sterben bei Stallbrand

Dachsberg (Baden-Württemberg) - Etwa 6500 Hühner sind bei einem Feuer in Dachsberg (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen.

Etwa 6500 Hühner haben in den Flammen den Tod gefunden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Als die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr an der Einsatzstelle eintraf, stand der Hühnerstall schon komplett in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Der Schaden wird demnach auf einen niedrigen Millionenbetrag geschätzt.

Neben dem Stall brannten auch zwei landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und ein Dieseltank, der aber nicht vollständig gefüllt war. Ein angrenzendes Wohnhaus sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.