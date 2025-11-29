Millionenschaden! Tausende Hühner sterben bei Stallbrand
Von Lea Sophie Gräf
Dachsberg (Baden-Württemberg) - Etwa 6500 Hühner sind bei einem Feuer in Dachsberg (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen.
Als die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr an der Einsatzstelle eintraf, stand der Hühnerstall schon komplett in Brand, wie die Polizei mitteilte.
Der Schaden wird demnach auf einen niedrigen Millionenbetrag geschätzt.
Neben dem Stall brannten auch zwei landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und ein Dieseltank, der aber nicht vollständig gefüllt war. Ein angrenzendes Wohnhaus sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge liegen laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa