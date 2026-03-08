Millionenschaden und Großeinsatz: Feuer zerstört zwei Wohnhäuser, Hotel evakuiert

Pleidelsheim - Dramatische Szenen in der Pleidelsheimer Ortsmitte: In der Nacht zum Sonntag ist im Kreis Ludwigsburg ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Zwei Wohnhäuser wurden durch den Brand zerstört, ein angrenzendes Hotel musste evakuiert werden.

Die Flammen griffen auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Gegen 3.45 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein. In einem der obersten Stockwerke eines Wohnhauses am Rande der K1611 war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit stand der gesamte Dachstuhl in Vollbrand.

Die Flammen griffen auf das benachbarte Wohngebäude über.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass auch ein angrenzendes Hotel in Brand geriet. Das Gebäude musste jedoch vorsorglich komplett geräumt werden.

"Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mussten aus ihren Wohnungen gerettet

werden, teilweise unter dem Einsatz von Drehleitern", wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wurden 58 Personen vom Rettungsdienst betreut.