Millionenschaden und Großeinsatz: Feuer zerstört zwei Wohnhäuser, Hotel evakuiert
Pleidelsheim - Dramatische Szenen in der Pleidelsheimer Ortsmitte: In der Nacht zum Sonntag ist im Kreis Ludwigsburg ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Zwei Wohnhäuser wurden durch den Brand zerstört, ein angrenzendes Hotel musste evakuiert werden.
Gegen 3.45 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein. In einem der obersten Stockwerke eines Wohnhauses am Rande der K1611 war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit stand der gesamte Dachstuhl in Vollbrand.
Die Flammen griffen auf das benachbarte Wohngebäude über.
Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass auch ein angrenzendes Hotel in Brand geriet. Das Gebäude musste jedoch vorsorglich komplett geräumt werden.
"Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mussten aus ihren Wohnungen gerettet
werden, teilweise unter dem Einsatz von Drehleitern", wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wurden 58 Personen vom Rettungsdienst betreut.
Nachlöscharbeiten halten an
Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen, konnten das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen.
Auch am späten Vormittag war der Einsatz noch nicht beendet. Über 100 Feuerwehrleute sind nach wie vor mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Beide Wohnhäuser sind unbewohnbar. Der Bevölkerungsschutz hat die Koordination übernommen, um die obdachlos gewordenen Bewohner unterzubringen.
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 1,5 Millionen Euro.
Aufgrund des Großeinsatzes bleiben die Ortsmitte von Pleidelsheim sowie die umliegenden Straßen für den Personen- und Fahrzeugverkehr bis auf Weiteres gesperrt.
Titelfoto: KS-Images.de/Andreas Rometsch