Mitten auf Autobahn: Lkw geht in Flammen auf! A1 voll gesperrt

Seevetal - Dichte Rauchwolke über der A1: Am Donnerstagvormittag ist ein Lkw um kurz nach 9 Uhr auf der Autobahn bei Seevetal im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) in Brand geraten. Die A1 ist in beide Richtungen voll gesperrt.

Auf der A1 hat ein Lkw am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. © JOTO

Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Demnach ist die A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz derzeit von der Sperrung betroffen.

Grund dafür sei unter anderem die starke Rauchentwicklung über der Fahrbahn. So hatte der Lkw Kakaobohnen geladen, weshalb es qualmt.

Aktuell steht das brennende Fahrzeug auf dem Standstreifen in Richtung Süden. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Verletzt wurde durch den Brand niemand, so der Sprecher abschießend. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.