Plötzlich Feuer: Renault geht während Fahrt in Flammen auf

Bannewitz - Schreckmoment während der Fahrt! Am späten Donnerstagabend ist ein Auto nahe Bannewitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Flammen aufgegangen.

Der Renault Megane fing am späten Donnerstagabend während der Fahrt Feuer. © Roland Halkasch

Laut einem Foto-Reporter geschah der Vorfall gegen 21 Uhr auf der B170 zwischen der Boderitzer Straße und der Windbergstraße. Bei Eintreffen der Kameraden habe der Renault Megane bereits lichterloh gebrannt.

Zum Glück blieb der Fahrer (29) unverletzt, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 erklärte. "Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet."

Mit Wasser und Schaum löschten Einsatzkräfte das Feuer. Ein Abschlepper kümmerte sich anschließend um das ausgebrannte Wrack.