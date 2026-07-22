Anwohner hört Plätschern in der Nacht: Feuerwehr rettet Rehbock aus Pool

Lauda-Königshofen - Mit einem beherzten Griff ans Geweih hat die Feuerwehr einem Rehbock aus einem Pool in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) geholfen.

Der Rehbock konnte das Becken nicht mehr selbstständig verlassen. © Bildmontage: -/Feuerwehr Lauda-Königshofen/dpa

Ein Anwohner habe es in der Nacht auf Dienstag plätschern gehört und dann das Tier entdeckt, sagte Fabian Walter von der Freiwilligen Feuerwehr. Der Mann habe die Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen.

"Wir haben das erstmal vom Balkon aus beobachtet", berichtete der stellvertretende Feuerwehrkommandant. Der Rehbock sei seelenruhig durchs ebenerdig eingelassene Becken geschwommen. Aufgrund der Tiefe und der glitschigen Poolwand sei das Tier aber mit Versuchen, an Land zu kommen, gescheitert.

Er habe schon auf der Anfahrt einen Kollegen angerufen, der auch Jäger sei, berichtete Walter. "Mit ihm hatte ich mal einen ähnlichen Einsatz."

Als dieser nach einem gescheiterten Fangversuch mit einem Netz am Beckenrand stand, sei der Rehbock in seine Nähe geschwommen, so dass der Mann zupacken konnte.