Wohnung steht in Flammen: Einsatzkräfte entdecken leblosen Mann
Grabow - Tragisches Unglück: Am Mittwochabend ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Grabow (Mecklenburg-Vorpommern) ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann überlebte die Flammen nicht.
Gegen 18.30 Uhr geriet die Dachgeschosswohnung des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Feldstraße aus noch ungeklärter Ursache in Brand, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.
Sofort rückte die Feuerwehr an und begann mit den Löscharbeiten. Doch dann der Schock: Einsatzkräfte entdeckten eine leblose männliche Person in der Wohnung.
Trotz aller Bemühungen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden - er verstarb noch am Einsatzort. Ob es sich bei dem Toten um den 52-jährigen Mieter der Wohnung handelt, konnte bislang noch nicht bestätigt werden.
Die vier weiteren Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst ins Freie retten und blieben unverletzt. Das Mehrfamilienhaus ist durch die Brandschäden derzeit jedoch unbewohnbar.
Die Kriminalpolizei sicherte bereits einige Spuren vor Ort. Nun sollen die genaue Ursache des Feuers sowie die Identität des Verstorbenen geklärt werden. Dafür wird auch ein Brandursachenermittler eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro beziffert.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa