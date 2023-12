Mitten im Weihnachtsmarkt-Tourismus: Wohnungsbrand in Weimarer Innenstadt!

Weimar - In der Innenstadt von Weimar kam es am heutigen Samstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss. Eine Bewohnerin hatten offenbar versucht, den Brand selbst zu löschen und zog sich ersten Informationen zur Folge schwere Verletzungen zu.

Der Weihnachtsmarkt musste aufgrund des Feuers großräumig abgesperrt werden. © Johannes Krey

Laut TAG24-Informationen wurde die Feuerwehr um circa 14.25 Uhr am heutigen Samstag zu einem Brand in der Schillerstraße gerufen.

Vor Ort zeichnete sich jedoch ein anderes Bild: Offenbar war in einer, an der Straße angrenzenden Wohnung, das Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog durch die dichte Bebauung wohl in das Gebäude in der Schillerstraße.

Eine Wohnung und ein Restaurant sollen evakuiert worden sein. Mehrere Trupps der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Mitte sowie der Wachen Ehringsdorf und Schöndorf gingen wohl unter schwerem Atemschutz in die betreffende Wohnung und löschten das Feuer.

Anschließend habe man mit einer Wärmebildkamera nach Hitze- und Glutnestern gesucht.

Trotz sofortiger Löschung des Feuers soll ein erheblicher Schaden entstanden sein. Auch die Wohneinheiten unter der Brandwohnung im Dachgeschoss seien durch das Löschwasser nicht mehr bewohnbar.