22.07.2023 10:15 Mitten in dichtem Wohngebiet: Wohnung brennt voll aus, eine Person verletzt

In einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus hat es am Samstagmorgen einen Brand in einer Wohnung gegeben. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Holthausen hat sich am heutigen Samstagmorgen ein Brand ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus. Die betroffene Wohnung brannte den Angaben zufolge vollständig aus. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich das Feuer gegen kurz vor 7 Uhr in einer Wohnung auf der Adolf-Klarenbach-Straße. Eine Wohnung im Erdgeschoss soll aus bislang ungeklärten Umständen plötzlich Feuer gefangen und schließlich vollkommen ausgebrannt sein. Über zwei Balkone habe sich der Brand ebenfalls auf das Dach des Hauses ausgebreitet, hieß es. Feuerwehreinsätze Feuerwehr im Dauereinsatz: Mehrere Brände in einer Nacht Die Rettungskräfte verschafften sich einen Zutritt zur betroffenen Wohnung und retteten dabei eine Person. Ob sie aus der Brandwohnung kommt, ist weiterhin unklar. Zahlreiche Rettungs- und Löschkräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. © Patrick Schüller Durch den Brand entstand nach Angaben der Feuerwehr ein extremer Sachschaden. Die Polizei habe nun mit den Ermittlungen begonnen.

