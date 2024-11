Mofa an Hauswand geparkt, plötzlich steht es lichterloh in Flammen

Wuppertal - Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Märkischen Straße in Wuppertal zu einem größeren Brandeinsatz der örtlichen Feuerwehr .

Um sicherzustellen, dass keine weiteren Brandester vorhanden waren, wurden von den Einsatzkräften sogar Teile der Fassade abgetragen. © Florian Schmidt

Als die Kameraden gegen 1.08 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, stand ein an der Hausfassade eines Wohnhauses abgestelltes Mofa bereits lichterloh in Flammen.

Dies bestätigte Pressesprecher Marcel Betz wenig später auch noch einmal in einer offiziellen Mitteilung zu dem nächtlichen Ereignis.

Durch das Feuer war bereits Rauch in die angrenzenden Wohnungen gezogen. Insgesamt musste die Feuerwehr während der Löschmaßnahmen sechs Personen betreuen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mithilfe eines C-Rohrs konnte der Brand zudem schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um sicherzustellen, dass keine weiteren Brandester vorhanden sind, wurden von den Einsatzkräften sogar Teile der Fassade abgetragen. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Für die Zeit der Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten blieb die Märkische Straße komplett gesperrt.