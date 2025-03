Mutter und Kind unter Schock: Autobrand droht auf Haus überzugreifen

Elstertrebnitz - Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag in Elstertrebnitz im Landkreis Leipzig ab.

Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Elstertrebnitz. In der Gemeinde war es zum Brand eines Renault gekommen. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Gegen 13.15 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Autobrands in die Gemeinde alarmiert. Weil der Renault Megane ungünstig abgestellt worden war, drohten die Flammen auf ein leer stehendes Haus überzugreifen.

Als die Kameraden der Feuerwehren aus Elstertrebnitz, Pegau und Groitzsch am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Bewohner der umliegenden Häuser hatten sich bereits in Sicherheit gebracht.

Die Fahrerin und ihr Kind wurden vorsorglich dem Rettungsdienst zur Schockbehandlung übergeben, konnten jedoch vor Ort behandelt werden.

Die Feuerwehrleute starteten umgehend mit den Löscharbeiten und konnten so ein Übergreifen der Flammen verhindern.