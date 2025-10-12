Mysteriöser Großeinsatz: 600 Menschen wegen Atemnot evakuiert - Ermittler finden keine Ursache

Hof - Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei hat am späten Samstagabend in einer Eventlocation in Oberfranken für Aufsehen gesorgt: Weil Gäste über Reizhusten und Atemwegsbeschwerden klagten, haben rund 600 Menschen einen Saal für Veranstaltungen und ein Café verlassen müssen. Die Ermittler tappen im Dunkeln.

Die Einsatzkräfte konnten keine Ursache für die Beschwerden finden. © NEWS5 / Stephan Fricke

Mehrere Notrufe aus dem Café gingen gegen 22.45 Uhr zeitgleich beim Rettungsdienst ein, wie die Polizei mitteilte. Weil es von dem Café einen Durchgang zu dem Saal gibt, sei auch dieser evakuiert worden.

Betroffen waren die Neunbar und die Bürgergesellschaft in Hof.

Es seien extra Sammelplätze für die Betroffenen eingerichtet und Straßen gesperrt worden. Insgesamt seien sechs Menschen leicht verletzt und vor Ort von Sanitätern versorgt worden.

Woher die Symptome kamen, blieb zunächst unklar. Messungen haben laut Polizei keinen Hinweis auf einen Gasaustritt oder den Einsatz von Pfefferspray ergeben.

Feuerwehrleute hätten nur einmal kurz eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt, die aber von einem Lüftungsgerät der Feuerwehr selbst stammen soll.