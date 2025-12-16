Gartenlaube in Vollbrand: Wollten Täter Waffen und Munition klauen?

Oschersleben - Auf dem Gelände eines Schützenvereins in Oschersleben ( Landkreis Börde ) ist am Montagmorgen eine Gartenlaube vollständig abgebrannt. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Brandstiftung.

Die Laube wurde vollständig durch die Flammen zerstört. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr-Förderverein Oschersleben

Gegen 6.30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Börde über das Feuer in der Straße "Vor der Rennstrecke" informiert.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte gelöscht werden. Zuvor soll die Laube in Vollbrand gestanden haben.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich bislang unbekannte Täter durch einen dortigen Maschendrahtzaun gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft haben.

Anschließend versuchten diese, ein mit Waffen und Munition gefülltes Materiallager aufzubrechen. Da dies anscheinend nicht funktionierte, setzten die Täter auf bislang bekannte Weise die Gartenlaube in Brand.

Waffen oder Munition wurden demnach nicht entwendet. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden eingeleitet.