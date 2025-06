Nach Brand-Serie in Industriebrachen: Tatverdächtige ermittelt

Glauchau - Die Polizei konnte zwei jugendliche Tatverdächtige zu den Bränden in Industriebrachen in Glauchau (Landkreis Zwickau ) identifizieren.

Alles in Kürze

In Glauchau kam es im März zu mehreren Bränden in Industriebrachen. © Andreas Kretschel

Ende März dieses Jahres brannte es in Glauchau an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Betroffen waren die Industriebrachen an der Straße An der Spinnerei (21. März), an der Waldenburger Straße (22. März) und im Bereich Siedlerweg/Lungwitztalstraße (23. März).

Ermittelt werden konnten zwei tatverdächtige Jugendliche.

"Insbesondere Zeugenvernehmungen und die Auswertung von Videoaufnahmen führten die Ermittler zu den beiden 16-Jährigen", teilte die Polizei weiter mit. Sie stehen im Verdacht, für die Brände am 22. und 23. März verantwortlich zu sein.