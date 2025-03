08.03.2025 12:52 Nach dem Parken stieg Rauch auf: Auto im Harz ausgebrannt

Am Freitag ist ein Auto in Danstedt in Flammen aufgegangen. Der Skoda fing nach dem Parken Feuer und war nicht mehr zu retten.

Von Robert Lilge

Danstedt - Am gestrigen Freitagvormittag musste die Feuerwehr in Danstedt (Landkreis Harz) zu einem Autobrand ausrücken. Der Skoda war nicht mehr zu retten und ist nur noch schrottreif. © Bildmontage: Helena Dolderer/dpa, Polizeirevier Harz Ein 70 Jahre alter Autofahrer hatte seinen Skoda gegen 10.30 Uhr auf einem Hof geparkt. Beim Aussteigen stellte der Mann fest, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg, berichtete das Polizeirevier Harz. Kurz darauf stand der Wagen in Flammen, sodass Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschen mussten. Feuerwehreinsätze Schwer verletzt: Feuerwehr rettet Seniorin aus Wohnung im 1. Stock Trotz schnellem Anrücken war der Skoda nicht mehr zu retten. Glücklicherweise breiteten sich die Flammen nicht weiter aus und der Autofahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 6000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Helena Dolderer/dpa, Polizeirevier Harz