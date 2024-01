Nach dramatischem Wohnungsbrand: 67-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Ratingen - Nach einem Wohnungsbrand in Ratingen ist ein 67-Jähriger gestorben.

Ein 67-Jähriger, der bei einem Wohnungsbrand schwere Verletzungen erlitt, ist diesen nun erlegen. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Er sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Kreispolizei Mettmann am Donnerstag mit.

Das Feuer war am Sonntag in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Der Mann kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus.