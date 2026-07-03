Nach Flammen im Krankenhaus: Zwei Patienten gestorben, Notdach aufgebaut

Ludwigslust - Dramatische Szenen: Bei einem Brand im Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern ) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Innerhalb von wenigen Stunden hat das Krankenhaus ein Notdach bekommen.

In den frühen Morgenstunden brach in einem Krankenhaus in Ludwigslust ein folgenschweres Feuer aus. © Ralf Drefin/SWM DV Studio/dpa

Das Notdach über dem ausgebrannten Dach des Krankenhauses steht. Nur wenige Stunden nach dem Brand war das Dach fertig, sagte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur.

Die Arbeiten seien bereits gegen 16.00 Uhr abgeschlossen worden. Dass das Dach so schnell fertiggestellt wurde, liege vor allem an dem Zusammenhalt in der Region.

"Das ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit des zentralen Bereichs wiederherzustellen", so Stefan Sternberg, Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim. Der Brand habe ein Gebäude getroffen, "das Teil unserer zentralen Herzkammer ist. Es war ein Stich in einen unserer modernsten Gebäudeteile."

Bei den zwei Verstorbenen handelt es sich um Patienten. Bei einem der Opfer handelte es sich nach Polizeiangaben um einen 85 Jahre alten Mann. Die Angehörigen seien informiert worden.

Auch der zweite Tote sei ein Mann gewesen, allerdings zunächst nicht identifiziert worden. Eine weitere Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht.

Glücklicherweise wurden weniger Menschen verletzt als zunächst vermutet. Es gebe die zwei Toten und einen Verletzten mit Rauchgasvergiftung, teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit.

Am frühen Morgen hatte die Einsatzleitstelle der Polizei zunächst von 34 Verletzten gesprochen. Dass die Zahlen stark voneinander abweichen, hat mit den Erstmeldungen an die Leitstelle zu tun.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren etwa 100 Menschen in dem Gebäude - gut 80 Patienten und 20 Mitarbeitende. Die gesamte Einrichtung wurde zunächst evakuiert.