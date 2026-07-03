Kindergarten brennt! Menschen können sich gerade noch rechtzeitig aus Gebäude retten

Gschwend - Am Donnerstag brach ein Feuer in einem Kindergarten in Gschwend (Ostalbkreis) aus. Kurze Zeit später brannte das Dach lichterloh.

Die Feuerwehr löschte den Dachstuhl, der in Vollbrand stand. © Kamera24

Gegen 16.20 Uhr geriet der Dachstuhl aus noch ungeklärter Ursache in Brand und entwickelte sich zu einem Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Glück im Unglück: Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, blieben unverletzt.

Die Feuerwehr konnte außerdem ein

Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern und den Brand löschen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.