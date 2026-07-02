Autobahnzubringer zur A72 voll gesperrt: Renault komplett ausgebrannt

Raum/Thierfeld - Der Autobahnzubringer von Aue ( Erzgebirge ) zur A72 ist derzeit voll gesperrt. Grund dafür ist ein brennender Renault.

Der Renault war nicht mehr zu retten. © Niko Mutschmann

Gegen 19 Uhr musste die Feuerwehr auf die S255 zwischen Raum und Thierfeld (Landkreis Zwickau) ausrücken.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtet, stand das Auto beim Eintreffen bereits in Vollbrand.

Ein Feuerwehrkamerad, der sich zufällig in der Nähe befand, hatte zwar noch vor dem Eintreffen der Kollegen versucht, das Feuer im Motorraum mit zwei Feuerlöschern einzudämmen, jedoch konnte er das Ausbreiten der Flammen nicht mehr verhindern.

Zunächst bekämpfte die Feuerwehr den Brand mit zwei Angriffstrupps unter Einsatz von Wasser. Anschließend wurde auch Schaum eingesetzt, um die verbliebenden Glutnester vollständig abzulöschen.

Verletzt wurde derzeitigen Informationen zufolge niemand.