29.06.2023 10:11 Nach heftigem Brand in Gartenlaube: 20-Jährige stirbt an Verletzungen

In Herne sind bei einem Brand in einer Kleingartenanlage am Dienstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Eine von ihnen starb nun an ihren Verletzungen.

Von Maurice Hossinger

Herne - Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage haben sich am Dienstagabend zunächst zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Eine 20-Jährige starb nun am gestrigen Mittwoch an ihren Verletzungen. Die Feuerwehr übernahm nach Eintreffen die restlichen Löscharbeiten. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Das teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit. Neben der jungen Frau verletzte sich bei dem Brand in einer Kleingartenanlage auch ein 22-Jähriger - auch er schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei war der Brand in der betroffenen Gartenlaube schon bei Eintreffen der Feuerwehrleute weitestgehend gelöscht.

Noch immer ist nicht genau klar, wie es zu dem heftigen Brand kommen konnte. Auch die genauen Umstände, die zu den lebensgefährlichen Verletzungen geführt haben, sind noch nicht geklärt. Da die Polizei aktuell weder einen Unfall noch ein Verbrechen ausschließen kann, hat die Mordkommission die Arbeit aufgenommen, hieß es von einer Sprecherin. Erstmeldung vom 28. Juni, 16.07 Uhr, zuletzt aktualisiert: 29. Juni, 10.11 Uhr

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa