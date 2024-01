Nach Riesen-Feuer im Harz: Brandursache steht fest!

Mitte Januar kam es im Harz zu einem verheerenden Hausbrand. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Harzgerode

Laut Polizeiangaben sei der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Ursprung sei ein Gerät zur Warmwasseraufbereitung gewesen, das sich im Haus des Brandopfers befand.

Das Feuer war kurz vor 11 Uhr am 21. Januar in der Niedergasse in Stolberg (Sachsen-Anhalt) ausgebrochen. Der Dachstuhl stand in Flammen und setzte auch nebenstehende Häuser in Brand.

Eine 87-jährige Frau, die das betroffene Haus bewohnte, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Vier Fachwerkhäuser waren durch den Brand beschädigt worden, drei von ihnen stark. Der Sachschaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.