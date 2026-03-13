Kind und Erwachsene vor Flammen gerettet, Feuerwehrmann verletzt in Klinik

Ein Kind und zwei Erwachsene werden per Drehleiter gerettet. Sie und ein Feuerwehrmann, der beim Einsatz stürzt, kommen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Von Marco Schimpfhauser

Nürnberg - Bei einem Feuer in der Nacht auf Freitag sind in einer Doppelhaushälfte im Nürnberger Stadtteil Weiherhaus mehrere Personen verletzt worden.

Zwei Löschzüge der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr konnten den Brand bekämpfen. (Symbolfoto)
Zwei Löschzüge der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr konnten den Brand bekämpfen. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Laut der Feuerwehr Nürnberg wurde die Integrierte Leitstelle gegen 1.30 Uhr alarmiert. Drei Personen sollen sich in dem Haus befinden.

Zwei Löschzüge der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr machten sich daraufhin auf den Weg.

"Beim Eintreffen der ersten Kräfte machten sich die Bewohner an einer Dachgaube bemerkbar, darunter auch ein Kind", teilten die mittelfränkischen Brandbekämpfer am Freitag mit.

Feuerwehr kämpft gegen die Flammen: Bungalow im Landkreis Leipzig brennt vollständig aus
Feuerwehreinsätze Feuerwehr kämpft gegen die Flammen: Bungalow im Landkreis Leipzig brennt vollständig aus

"Die Feuerwehr rettete sie über eine Drehleiter aus dem Gebäude und übergab sie dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung." Dieser brachte das Trio in eine Klinik.

Der Brandherd wurde schließlich im Keller ausfindig gemacht.

Während der Löscharbeiten stürzte einer der Feuerwehrmänner auf einer Treppe und musste mit einer Rückenverletzung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: