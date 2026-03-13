Kind und Erwachsene vor Flammen gerettet, Feuerwehrmann verletzt in Klinik

Nürnberg - Bei einem Feuer in der Nacht auf Freitag sind in einer Doppelhaushälfte im Nürnberger Stadtteil Weiherhaus mehrere Personen verletzt worden.

Zwei Löschzüge der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr konnten den Brand bekämpfen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Laut der Feuerwehr Nürnberg wurde die Integrierte Leitstelle gegen 1.30 Uhr alarmiert. Drei Personen sollen sich in dem Haus befinden.

Zwei Löschzüge der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr machten sich daraufhin auf den Weg.

"Beim Eintreffen der ersten Kräfte machten sich die Bewohner an einer Dachgaube bemerkbar, darunter auch ein Kind", teilten die mittelfränkischen Brandbekämpfer am Freitag mit.

"Die Feuerwehr rettete sie über eine Drehleiter aus dem Gebäude und übergab sie dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung." Dieser brachte das Trio in eine Klinik.

Der Brandherd wurde schließlich im Keller ausfindig gemacht.