Papiermülltonne brennt und verursacht Millionenschaden

In einer Papiermülltonne in Nagold ist ein Feuer ausgebrochen und hat auf Fahrzeuge und Gebäude übergegriffen. Der Schaden beträgt mehr als eine Million Euro.

Von Marcel Gnauck

Nagold (Kreis Calw) - Heftiger Brand am Sonntagmorgen in Nagold: Ein Feuer hat von einer Papiermülltonne unter anderem auf mehrere Fahrzeuge und Gebäude übergegriffen und einen Millionenschaden verursacht.

Die Feuerwehr konnte zwar den Brand schnell unter Kontrolle bringen, doch die Flammen richteten einen Millionenschaden an.
Die Feuerwehr konnte zwar den Brand schnell unter Kontrolle bringen, doch die Flammen richteten einen Millionenschaden an.

Ein Wohnmobil, das direkt neben der Mülltonne stand, sowie ein weiteres Fahrzeug brannten am frühen Morgen um 7 Uhr an der Olgastraße komplett aus, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Häuser wurden demnach so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind.

Auch ein Carport stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 8.45 Uhr waren die Flammen gelöscht.

Zwei Häuser sind durch das Feuer unbewohnbar geworden.
Zwei Häuser sind durch das Feuer unbewohnbar geworden.

Die Ermittler gehen von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus, wie es in einer Mitteilung hieß. Warum das Feuer in der Papiermülltonne ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

