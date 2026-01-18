Papiermülltonne brennt und verursacht Millionenschaden

Nagold (Kreis Calw) - Heftiger Brand am Sonntagmorgen in Nagold: Ein Feuer hat von einer Papiermülltonne unter anderem auf mehrere Fahrzeuge und Gebäude übergegriffen und einen Millionenschaden verursacht.

Die Feuerwehr konnte zwar den Brand schnell unter Kontrolle bringen, doch die Flammen richteten einen Millionenschaden an. © SDMG / Schulz

Ein Wohnmobil, das direkt neben der Mülltonne stand, sowie ein weiteres Fahrzeug brannten am frühen Morgen um 7 Uhr an der Olgastraße komplett aus, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Häuser wurden demnach so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind.

Auch ein Carport stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 8.45 Uhr waren die Flammen gelöscht.