Heldenhafter Einsatz bei Feuer in Unterkunft: Mann schafft es, zwei Kollegen ins Freie zu bringen
Neuenstein - Dramatische Szenen in der Nacht zu Sonntag: Ein Mann (38) hat bei einem schweren Brand in Neuenstein womöglich das Leben zweier Kollegen gerettet - und dabei sein eigenes aufs Spiel gesetzt!
Laut Angaben der Polizei hatte die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg gegen 1.35 Uhr ein Feuer in einem Haus im Ortsteil Raboldshausen gemeldet.
Beim Gebäude handelt es sich um eine Unterkunft für Mitarbeitende eines Logistikunternehmens.
Der Brand war aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Männer (42, 35) befanden. Der ältere der beiden Bewohner erlitt schwere Verletzungen, der jüngere moderate.
Ein weiterer Bewohner (38) gelangte demnach trotz der sehr starken Rauchausbreitung in das Zimmer und brachte beide Verletzten ins Freie.
Mann erleidet bei heldenhaftem Einsatz eine Rauchvergiftung
Bei seinem heldenhaften Einsatz zog er sich eine Rauchvergiftung zu. Alle drei Verletzten wurden nach einer Erstversorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Andere Personen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden.
Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebäude ist aber nicht mehr bewohnbar, die weiteren Bewohner wurden deshalb vorerst in anderen Unterkünften für die Logistikmitarbeitenden in der Nähe untergebracht.
Unmittelbar nach dem Brand hat ein Team der Kriminalpolizei Osthessen vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 15.000 Euro.
Insgesamt waren rund vierzig Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Von der Polizei Bad Hersfeld rückten zwei Streifenwagenbesatzungen an, um mit der Kriminalpolizei den genauen Sachverhalt zu ermitteln. Trotz der Lösch- sowie Rettungsarbeiten kam es lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa