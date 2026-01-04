Heldenhafter Einsatz bei Feuer in Unterkunft: Mann schafft es, zwei Kollegen ins Freie zu bringen

Neuenstein - Dramatische Szenen in der Nacht zu Sonntag: Ein Mann (38) hat bei einem schweren Brand in Neuenstein womöglich das Leben zweier Kollegen gerettet - und dabei sein eigenes aufs Spiel gesetzt!

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Angaben der Polizei hatte die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg gegen 1.35 Uhr ein Feuer in einem Haus im Ortsteil Raboldshausen gemeldet.

Beim Gebäude handelt es sich um eine Unterkunft für Mitarbeitende eines Logistikunternehmens.

Der Brand war aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Männer (42, 35) befanden. Der ältere der beiden Bewohner erlitt schwere Verletzungen, der jüngere moderate.

Ein weiterer Bewohner (38) gelangte demnach trotz der sehr starken Rauchausbreitung in das Zimmer und brachte beide Verletzten ins Freie.