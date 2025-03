23.03.2025 14:38 Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen: Brand zerstört vier Häuser

In Neuss bei Köln sind am Wochenende vier Einfamilienhäuser in Brand geraten. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Von Maurice Hossinger

Neuss - Durch einen schweren Brand sind am Wochenende vier Einfamilienhäuser stark beschädigt und vorerst unbewohnbar geworden. Personen wurden durch die Flammen aber glücklicherweise nicht verletzt. Die vier Häuser wurden zum Teil extrem beschädigt. © Feuerwehr Neuss Informationen der Feuerwehr zufolge sind die ersten Anrufe gegen 10.42 Uhr am Samstagvormittag eingegangen. Schon bei der Anfahrt auf die betroffenen Häuser im Suitbertusweg seien die Einsatzkräfte auf starken Rauch aufmerksam geworden, teilte man mit. Bei näherer Betrachtung schlugen die Flammen aus mehreren Etagen der betroffenen Häuser. Verletzte gab es nicht zu beklagen, weil sich alle Anwohner blitzschnell aus den Häusern gerettet hatten. Feuerwehreinsätze Dachstuhl lichterloh in Flammen: Helfer bei Haustier-Rettung verletzt Insgesamt fünf Stunden kämpften die Feuerwehrleute gegen das Feuer und stellten sicher, dass Glutnester nicht noch einmal aufkeimen konnten. Die vier beschädigten Gebäude wären auf unbestimmte Zeit nicht bewohnbar, hieß es weiter. Die Feuerursache ist bislang nicht geklärt. © Bildmontage: Feuerwehr Neuss Die genauen Hintergründe zur Ursache sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Neuss