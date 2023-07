04.07.2023 18:44 Nichts mehr zu retten! Strohballen bei Görlitz in Brand geraten

Da konnte nicht mehr viel gerettet werden: Gegen 14.45 Uhr gerieten am Dienstag in Pfaffendorf (bei Görlitz) rund 20 Strohballen in Brand.

Von Eric Hofmann

Pfaffendorf (bei Görlitz) - Da konnte nicht mehr viel gerettet werden: Gegen 14.45 Uhr gerieten am Dienstag in Pfaffendorf (bei Görlitz) rund 20 Strohballen in Brand. Die Landwirte halfen beim Auseinanderziehen der Ballen. © xcitepress Gleich sieben Wehren rückten mit 56 Kameraden zu den gestapelten Ballen aus und begannen den Brand zu löschen. Dazu musste das brennende Stroh zuerst auseinandergezogen werden. Auch der Bürgermeister war vor Ort, verschaffte sich einen Überblick über die Lage. Feuerwehreinsätze Carport gerät in Brand und fackelt halbes Haus ab: Feuerwehr rettet Katze aus Flammenhölle Trotzdem erfassten die Flammen rund 160 Ballen, hinterließen einen Schaden von rund 2200 Euro.

Mit 20 brennenden Strohballen begann der Einsatz. © xcitepress Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

