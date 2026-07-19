Zweimal Solar-Alarm: Feuerwehr kämpft gegen brennende Dachstühle bei Dresden
Coswig/Radebeul - Am Samstagabend musste die Feuerwehr gleich zweimal ausrücken, um in der Nähe von Dresden brennende Solaranlagen zu löschen.
Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst an die Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße in Radebeul alarmiert. Gegen 17 Uhr rückte die Feuerwehr in den Buschweg in Coswig aus.
In beiden Fällen stand der Dachstuhl der Wohnhäuser in Flammen, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte.
Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass ein technischer Defekt der in die Dachziegel integrierten Solaranlagen für die Brände verantwortlich war.
Bildaufnahmen von den Einsatzorten zeigen derweil Rauchschwaden und stark beschädigte Gebäudedächer. Die Polizei sprach von einem "erheblichen Sachschaden", eine genaue Summe konnte noch nicht genannt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch