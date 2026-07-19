War es Brandstiftung? Zwei Männer nach Großbrand in Solingen gefasst

Solingen - Nach dem verheerenden Feuer in einem leer stehenden Gebäude in der Solinger Innenstadt gibt es einen Ermittlungserfolg: Die Polizei hat zwei junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, den Brand gelegt zu haben.

Nach dem Feuer in einem leer stehenden Gebäude in der Solinger Innenstadt stehen ein 15- und ein 21-Jähriger im Verdacht der Brandstiftung. © Gianni Gattus/dpa

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden die beiden Tatverdächtigen am Samstagabend vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 15-Jährigen und einen 21-Jährigen. Beide kamen zunächst ins Polizeigewahrsam.

Den Ermittlungen zufolge waren die jungen Männer schon vor Ausbruch des Großbrands aufgefallen. Zeugen hatten sie auf der Straße "Werwolf" beobachtet, wo sie sich verdächtig verhalten haben sollen.

Besonders wichtig für die Ermittler: Eine Frau machte ein Foto der beiden und stellte es der Polizei zur Verfügung.

Während die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten an dem ausgebrannten Gebäude beschäftigt war, ging bereits der nächste Alarm ein. Im alten Bahnhofsgebäude an der Bahnhofstraße war ein kleineres Feuer ausgebrochen.

In der Nähe trafen die Beamten schließlich auf die beiden und kontrollierten sie. Dabei verdichtete sich der Verdacht, dass sie mit den Bränden in Verbindung stehen könnten.