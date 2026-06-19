Ochsenflucht in Sachsen endet tödlich: Jäger erlegen Tier
Klipphausen - Suchaktion im Landkreis Meißen! Freitagfrüh sind Einsatzkräfte nach Klipphausen alarmiert worden, um einen ausgebüxten Ochsen zu finden. Für das Tier endete die Flucht letztlich tödlich.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, konnte das entlaufende Rind an einem Feld zwischen Sora und Klipphausen entdeckt werden.
Es soll kurz vor 7 Uhr von einem Schlachtbetrieb entlaufen und nicht besonders kooperativ gewesen sein. Für die Beamten blieb daher nur die Option, zwei Jäger und die Feuerwehr zur Unterstützung hinzuzurufen, berichtet ein Foto-Reporter.
Mithilfe einer Drohne überwachten Kameraden die Situation aus der Luft, während die Jagdpächter ihre Position am Rande des Feldes für den Abschuss bezogen.
Dabei wurde ein Radlader genutzt, um den Ochsen aus der Höhe erlegen und später abtransportieren zu können
Die Soraer Straße war zeitweise an verschiedenen Stellen – je nach Aufenthaltsort des Tieres – voll gesperrt. Nach circa drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
Titelfoto: Roland Halkasch