Ochsenflucht in Sachsen endet tödlich: Jäger erlegen Tier

Klipphausen - Suchaktion im Landkreis Meißen! Freitagfrüh sind Einsatzkräfte nach Klipphausen alarmiert worden, um einen ausgebüxten Ochsen zu finden. Für das Tier endete die Flucht letztlich tödlich.

Ein Jäger ließ sich von einem Radlader in die Höhe bringen, um den entlaufenen Ochsen erschießen zu können. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, konnte das entlaufende Rind an einem Feld zwischen Sora und Klipphausen entdeckt werden.

Es soll kurz vor 7 Uhr von einem Schlachtbetrieb entlaufen und nicht besonders kooperativ gewesen sein. Für die Beamten blieb daher nur die Option, zwei Jäger und die Feuerwehr zur Unterstützung hinzuzurufen, berichtet ein Foto-Reporter.

Mithilfe einer Drohne überwachten Kameraden die Situation aus der Luft, während die Jagdpächter ihre Position am Rande des Feldes für den Abschuss bezogen.

Dabei wurde ein Radlader genutzt, um den Ochsen aus der Höhe erlegen und später abtransportieren zu können