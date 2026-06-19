Großbrand in NRW: Mutige Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Haus
Lohmar - Im Lohmarer Ortsteil Donrath (Rhein-Sieg-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Einfamilienhaus komplett in Flammen aufgegangen. Nur dank des schnellen Eingreifens mutiger Nachbarn konnte ein Bewohner noch rechtzeitig gerettet werden.
Gegen 0.44 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten ein brennendes Gebäude im Karpenbachweg.
Als die ersten Kräfte eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Das Fertighaus stand bereits in Vollbrand.
Besonders bemerkenswert: Noch bevor die Feuerwehr vor Ort war, griffen Anwohner ein - darunter auch Mitglieder der Feuerwehr Lohmar. Sie konnten einen Mann aus dem brennenden Haus holen und so vermutlich Schlimmeres verhindern.
Für den Großeinsatz rückten schließlich mehr als 100 Feuerwehrleute an. Unterstützung kam auch von den Feuerwehren aus Neunkirchen-Seelscheid und Troisdorf.
Löscharbeiten ziehen sich über Stunden
Das Löschen der Flammen gestaltete sich insgesamt schwierig. Nach Angaben der Feuerwehr gab es zunächst Probleme mit der Wasserversorgung, sodass erst gegen 1.30 Uhr mit den eigentlichen Löschmaßnahmen begonnen werden konnte.
Weil zudem der Verdacht bestand, dass sich Asbest im Gebäude befinden könnte, richteten die Einsatzkräfte vorsorglich einen Sicherheitsradius von rund 100 Metern ein.
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) nahm Messungen vor, deren Ergebnisse allerdings noch ausstehen.
Erst nach rund sieben Stunden war der kräftezehrende Einsatz beendet. Im Laufe des Tages wird die Brandstelle weiterhin kontrolliert.
Titelfoto: Marius Fuhrmann