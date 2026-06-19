Großbrand in NRW: Mutige Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Haus

Lohmar - Im Lohmarer Ortsteil Donrath (Rhein-Sieg-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Einfamilienhaus komplett in Flammen aufgegangen. Nur dank des schnellen Eingreifens mutiger Nachbarn konnte ein Bewohner noch rechtzeitig gerettet werden.

Das Einfamilienhaus in Lohmar-Donrath stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. © Marius Fuhrmann

Gegen 0.44 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten ein brennendes Gebäude im Karpenbachweg.

Als die ersten Kräfte eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Das Fertighaus stand bereits in Vollbrand.

Besonders bemerkenswert: Noch bevor die Feuerwehr vor Ort war, griffen Anwohner ein - darunter auch Mitglieder der Feuerwehr Lohmar. Sie konnten einen Mann aus dem brennenden Haus holen und so vermutlich Schlimmeres verhindern.

Für den Großeinsatz rückten schließlich mehr als 100 Feuerwehrleute an. Unterstützung kam auch von den Feuerwehren aus Neunkirchen-Seelscheid und Troisdorf.