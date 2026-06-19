Waldbrand in Mittelfranken: 34.000 Quadratmeter zerstört, 350 Feuerwehrleute gefordert

Heideck - Ein Feuer hat bei Heideck im mittelfränkischen Landkreis Roth eine Waldfläche von mehr als 34.000 Quadratmetern zerstört.

Rund 350 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen einen Waldbrand in Heideck. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie es zu dem Brand kam, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Demnach war am Donnerstag das Feuer in der Nähe eines alten Munitionsdepots ausgebrochen.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Sanitätskräften rückte an, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Rund 350 Kräfte aus 26 Feuerwehren waren im Einsatz.

Ihnen gelang es, das Feuer nach drei Stunden einzudämmen. Wegen möglicher Glutnester blieben die Einsatzkräfte jedoch noch länger vor Ort, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrkräfte wurden nach dem Einsatz vorsorglich medizinisch untersucht.