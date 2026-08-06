Passanten retten Mann aus brennender Wohnung
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Mannheim-Schönau - Zwei Passanten haben am Mittwochabend in Mannheim-Schönau einen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet.
Gegen 18 Uhr kam es in der Rastenburger Straße zu einem Feuer, teilte die Polizei mit.
Zwei aufmerksame Passanten bemerkten, dass ein 65-jähriger Mann in einer Wohnung selbst versuchte, das Feuer zu löschen.
Die Passanten retteten den Mann aus der Wohnung. Er wurde mit einer starken Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die beiden Ersthelfer blieben unverletzt.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa