Passanten retten Mann aus brennender Wohnung

Mannheim-Schönau - Zwei Passanten haben am Mittwochabend in Mannheim-Schönau einen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet.

Der Mann erlitt eine starke Rauchgasvergiftung. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 18 Uhr kam es in der Rastenburger Straße zu einem Feuer, teilte die Polizei mit.

Zwei aufmerksame Passanten bemerkten, dass ein 65-jähriger Mann in einer Wohnung selbst versuchte, das Feuer zu löschen.

Die Passanten retteten den Mann aus der Wohnung. Er wurde mit einer starken Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Ersthelfer blieben unverletzt.