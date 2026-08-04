100 Heuballen brennen lichterloh: Flammen drohen überzuspringen, Warnung an Bevölkerung

Zweibrücken/Contwig - Ein meterhoher Flammenberg glühte in der Nacht: In Contwig bei Zweibrücken im Südwesten von Rheinland-Pfalz brannten rund 100 Heuballen! Das Feuer drohte auf angrenzende Bäume überzuspringen, die Bevölkerung wurde wegen der massiven Rauchentwicklung gewarnt.

Alarm in Contwig bei Zweibrücken: Rund 100 Heuballen standen in Vollbrand, die Flammen drohten auf angrenzende Bäume überzuspringen. © Polizeipräsidium Westpfalz

Gegen 23.15 Uhr ging der Alarm in Zweibrücken ein, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Als Feuerwehrkräfte und Polizisten in der Maßweiler Straße oberhalb des Friedhofs der östlich der Stadt liegenden Gemeinde Contwig eintrafen, standen rund 100 zu einem Berg aufgetürmte Heuballen auf einem Feld bereits in Vollbrand.

"Bewohnte Gebäude befanden sich nicht in unmittelbarer Nähe, sodass für Anwohner keine direkte Gefahr durch die Flammen bestand", ergänzte ein Sprecher.

Die Flammen drohten aber auf einige Bäume in der Nähe überzuspringen. "Dies konnte durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden, die den Brand bis weit in die Nacht hinein löschte", hieß es weiter.