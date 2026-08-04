100 Heuballen brennen lichterloh: Flammen drohen überzuspringen, Warnung an Bevölkerung
Zweibrücken/Contwig - Ein meterhoher Flammenberg glühte in der Nacht: In Contwig bei Zweibrücken im Südwesten von Rheinland-Pfalz brannten rund 100 Heuballen! Das Feuer drohte auf angrenzende Bäume überzuspringen, die Bevölkerung wurde wegen der massiven Rauchentwicklung gewarnt.
Gegen 23.15 Uhr ging der Alarm in Zweibrücken ein, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.
Als Feuerwehrkräfte und Polizisten in der Maßweiler Straße oberhalb des Friedhofs der östlich der Stadt liegenden Gemeinde Contwig eintrafen, standen rund 100 zu einem Berg aufgetürmte Heuballen auf einem Feld bereits in Vollbrand.
"Bewohnte Gebäude befanden sich nicht in unmittelbarer Nähe, sodass für Anwohner keine direkte Gefahr durch die Flammen bestand", ergänzte ein Sprecher.
Die Flammen drohten aber auf einige Bäume in der Nähe überzuspringen. "Dies konnte durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden, die den Brand bis weit in die Nacht hinein löschte", hieß es weiter.
Großbrand in Contwig bei Zweibrücken: Kripo sucht Zeugen
Von den lichterloh brennenden Heuballen stieg eine dichte und äußerst große Rauchwolke auf. Aus diesem Grund wurde eine "offizielle Bevölkerungswarnung" für die ganze Gemeinde Contwig ausgesprochen.
An dem Großeinsatz zum Löschen des Brands waren zahlreiche Kräfte sowie 14 Einsatzwagen der Feuerwehren der Stadt Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land beteiligt.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 6000 Euro. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Großbrand in Contwig aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 063136915199 oder über die E-Mail-Adresse [email protected] mit den Beamten in Verbindung setzen.
Titelfoto: Polizeipräsidium Westpfalz