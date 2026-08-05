Scheune brennt in der Altmark: Polizei meldet Riesen-Schaden!

Mellin - Am Dienstagnachmittag mussten die Rettungskräfte in die Altmark ausrücken. Eine Scheune brannte dort lichterloh.

In Mellin brannte am Dienstagnachmittag eine Scheune. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Die Scheune, die direkt an ein Wohnhaus in der Straße "Im Dorfe" in Mellin (Sachsen-Anhalt) anschloss, fing aus bislang unbekannter Ursache gegen 16.15 Uhr Feuer.

Neben dem Verschlag wurde auch ein älteres Auto, das in der Nähe abgestellt war, durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt 42 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Glücklicherweise konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, liegt die Schadenshöhe bei mehreren Zehntausend Euro.