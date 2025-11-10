Plauen: Kellerbrand in Wohnblock, Bewohner evakuiert

Plauen - Große Aufregung in einem Wohnblock in Plauen ( Vogtland ): Im Keller brach am Montagmittag ein Feuer aus. Bewohner mussten evakuiert werden, das Gebäude wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor einem Wohnblock an der Albert-Schweitzer-Straße in Plauen. Hier brach am Montagmittag ein Kellerbrand aus. © Igor Pastierovic

Gegen 12.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Plattenbau an der Albert-Schweitzer-Straße aus. Rauch drang aus zwei Hauseingängen. Laut Polizei brannte es im Kellerbereich.

Einige Bewohner des Wohnhauses mussten evakuiert werden, anschließend begannen die Löscharbeiten. Glücklicherweise hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

